Dos hermanos y otro sujeto asesinan con una mandarria a dos trabajadores agrarios en Guárico

El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) resolvió el asesinato de dos trabajadores de la finca Los Palenques, ubicada en el sector Palmarito, carretera nacional Zaraza-Tucupido, estado Guárico. Las autoridades detuvieron a los responsables del crimen, identificado como un acto motivado por venganza.

Las víctimas no identificadas, quienes laboraban en la finca desde hacía aproximadamente 15 días, fueron reportadas como desaparecidas el 14 de agosto. Un día después, el 15 de agosto, sus cuerpos fueron hallados con heridas mortales en la cabeza. Además, los familiares denunciaron la desaparición de una motocicleta Bera BR-200 y un teléfono celular pertenecientes a los infortunados.

El director del Cicpc, Douglas Rico, detalló que, tras una investigación exhaustiva liderada por la Delegación Municipal Zaraza, con entrevistas a testigos, trabajo de campo y análisis técnico-científico, los pesquisas identificaron a los hermanos Jhon Roberth Ron Acosta (21 años), Jonathan Manuel Ron Acosta (22 años) y Héctor José Correa Cumaná (20 años) como los presuntos autores del crimen.

Según Rico, los detenidos, quienes habían sido despedidos de la finca por la pérdida de dos animales, actuaron por resentimiento hacia los nuevos trabajadores, quienes presuntamente hicieron comentarios despectivos sobre ellos.

El crimen ocurrió cuando los agresores, armados con una escopeta, sometieron a las víctimas en la finca y las trasladaron al cruce que conduce a la represa El Cigarrón. Allí, las golpearon mortalmente con el arma de fuego y una herramienta de construcción conocida como mandarria, precisó el funcionario.

Para encubrir el homicidio como un robo, Héctor Correa sustrajo la motocicleta y el celular, arrojando este último a un río y escondiendo el vehículo en una zona boscosa.

Los tres detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para enfrentar los cargos correspondientes.