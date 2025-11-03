Dos detenidos por un presunto intento de feminicidio en el municipio Miranda

Funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) detuvieron a dos hombres armados durante labores de patrullaje, en el sector Corral de Nava, parroquia San Antonio, municipio Miranda, Costa Oriental del Lago (COL).

Informó el comandante del Ceofanb, Domingo Hernández Lárez, que la acción, desarrollada por una Unidad de Reacción Rápida (Urra) en el contexto del dispositivo “Relámpago del Catatumbo", respondió a una denuncia relacionada con un intento de feminicidio en perjuicio de Marbelis Judit Suárez Suárez.

Durante el operativo, destacó Hernández Lárez, fueron aprehendidos Rubén David Cuauro Akles y Juan De Eudes Cuauro Miquelena, quienes se encontraban deambulando armados por la zona. Ambos fueron puestos bajo custodia por porte ilícito de armas de fuego.

El jefe militar dio a conocer el resultado operacional del procedimiento:

* Dos armas de fuego tipo escopeta calibre 16 mm, sin marcas ni seriales visibles.

* Un arma de fuego tipo escopeta calibre 12 mm, sin marcas ni seriales visibles.

* Tres cartuchos calibre 12 mm sin percutir.

* Un equipo telefónico incautado.

Los detenidos y las evidencias fueron puestos a disposición del Ministerio Público, mientras continúan las investigaciones sobre su presunta vinculación con el intento de feminicidio denunciado.