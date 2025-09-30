Dos detenidos por tráfico de granadas y municiones en el Zulia

Dos personas fueron detenidas en el estado Zulia, tras ser señaladas de portar granadas y municiones, además de supuesta resistencia a la autoridad, en un procedimiento realizado por funcionarios policiales.

Los aprehendidos fueron identificados como Jorge García y Fabiana Valera, a quienes los oficiales abordaron, para ejecutar una inspección y detectar dos granadas y 90 municiones de alto calibre.

El fiscal general, Tarek William Saab, informó que los objetos incautados presuntamente iban a ser comercializados de manera ilícita.

Destacó que García quedó imputado por tráfico de armas y municiones, al decomisarle las referidas granadas y los proyectiles.

Saab acusó además a la mujer de resistencia a la autoridad, delito por el que la imputaron al tratar de obstaculizar la detención, según dijo el alto funcionario.