En un operativo de seguridad realizado el martes 19 de agosto en Maracaibo, estado Zulia, funcionarios de los órganos de Seguridad Ciudadana detuvieron a un hombre que transportaba 3.000 detonadores y 800 metros de cordón detonante, según informó el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, durante la edición número 539 del programa “Con el Mazo Dando”, transmitido este miércoles.

El sujeto, cuya identidad no ha sido revelada, fue puesto a disposición de las autoridades competentes para las investigaciones correspondientes. Según Cabello, el cordón detonante incautado es un material utilizado como potenciador de explosivos, lo que ha generado preocupación sobre su posible uso en actividades ilícitas.

El número dos del chavismo también afirmó nuevamente que la líder opositora, María Corina Machado, "recibe instrucciones directas del Gobierno de los Estados Unidos para causar desestabilización en el país".

Las autoridades no han proporcionado detalles adicionales sobre los motivos o el destino del material confiscado, pero el caso está bajo estricta vigilancia. Este hallazgo se produce en un contexto de alta sensibilidad política en el país, donde las fuerzas de seguridad mantienen operativos para prevenir acciones que puedan alterar el orden público.

El gobierno ha reiterado su compromiso con la seguridad ciudadana y la estabilidad nacional, intensificando los controles en diversas regiones. Las investigaciones continúan para determinar las circunstancias del caso y posibles conexiones con redes delictivas. Se espera que en los próximos días se ofrezcan más detalles sobre el avance de las indagaciones.