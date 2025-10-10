Detonación en fábrica de explosivos en Tennessee deja al menos 19 desaparecidos

Una explosión masiva ocurrió poco antes de las 8:00 a.m., hora local, en la empresa militar Accurate Energetic Systems (AES), ubicada en la comunidad rural de Bucksnort, a unas 60 millas al suroeste de Nashville, Tennessee. Las autoridades locales indicaron que al menos 19 personas permanecen desaparecidas tras el incidente.

El sheriff del condado, Chris Davis, dijo que los equipos de rescate trabajan para localizar a casi dos decenas de empleados. Aunque no confirmó el número exacto de fallecidos, señaló que varios heridos, entre cuatro y cinco personas, fueron trasladados a hospitales cercanos. “Muchas veces, cuando me encuentro en este tipo de situaciones, me refiero a más que solo una persona… nos faltan 19 almas”, declaró Davis.

AES se dedica al desarrollo, fabricación, manipulación y almacenamiento de explosivos para fines militares, aeroespaciales y de demolición comercial. Las autoridades explicaron que la explosión ocurrió cerca del cambio de turno, por lo que la cifra exacta de trabajadores presentes aún se desconoce.

Varias agencias respondieron de inmediato a la emergencia, evaluando los daños y combatiendo un incendio que podría generar una segunda explosión, advirtieron los bomberos. Las causas del accidente aún no se han determinado, y podrían conocerse en los próximos días.

Vecinos de localidades cercanas describieron la detonación como “devastadora”. Gentry Strover, residente de Lobelville a 20 minutos de la fábrica, aseguró: “Pensé que la casa se había caído conmigo adentro”. El representante estatal Jody Barrett, a unas 15 millas, también escuchó el estallido y destacó que la fábrica es un importante empleador en la zona.