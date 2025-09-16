Detienen a un hombre por trasladar a cuatro niños en una moto en Cojedes

La Guardia Nacional Bolivariana (GNB) detuvo a un hombre a quien señalaron de transportar cuatro niños a bordo de una motocicleta, en un hecho reportado en el estado Cojedes.

Como Yoel Caldeira fue identificado el ciudadano implicado en el traslado de los menores a bordo del vehículo de dos ruedas, informó el fiscal general, Tarek William Saab.

Junto con los pequeños, Caldeira llevaba a una mujer en la moto, agregó el alto funcionario, a través de las redes sociales del Ministerio Público.

Refirió que este individuo, a quien acusó de transportar a los infantes y a la dama "de manera irresponsable e imprudente", será imputado por el delito de "instigación pública".

Dijo que el hombre violentó las normas de tránsito y puso en riesgo la vida de él y de sus acompañantes.

El Instituto Nacional de Transporte Terrestre (Intt) informó el martes 2 de septiembre sobre la prohibición de llevar a menores de 10 años en motocicletas. "Quienes incumplan esta disposición serán procesados legalmente", advirtió el organismo, al alegar que esta medida tiene como objetivo proteger vidas y reducir los altos índices de accidentes viales.

El pasado 26 de agosto, Saab anunció el plan de prevención "Si prendes tu moto no apagues tu vida", ante el auge de accidentes de tránsito donde unidades de dos ruedas han estado involucradas.