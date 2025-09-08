Detienen a sujeto por vender teléfonos robados en El Vigía

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), adscritos a la Delegación Municipal El Vigía, detuvieron a un hombre dedicado a la comercialización de teléfonos celulares de dudosa procedencia, obtenidos mediante robos y hurtos, informó el director del organismo, Douglas Rico.

La investigación comenzó a través de un patrullaje cibernético en la red social Facebook, específicamente en la plataforma Marketplace, donde los funcionarios detectaron una publicación de venta de equipos móviles a precios muy por debajo del mercado nacional, señaló el funcionario.

El perfil estaba a nombre de Janier Yurandir Andrade García, de 24 años, quien presuntamente obtenía los teléfonos desde Colombia, añadió.

Según las pesquisas, Andrade realizaba modificaciones internas en los dispositivos, cambiando partes, piezas y seriales electrónicos, además de formatear las cuentas de usuario, para luego venderlos como equipos originales y obtener ganancias ilícitas, precisó.

El jefe policial refirió que la detención se efectuó en el sector La Inmaculada, calle 10 con avenida 09, parroquia Presidente Páez, municipio Alberto Adriani, de El Vigía, en Mérida. En el procedimiento, los funcionarios incautaron ocho teléfonos celulares, 47 forros, cinco mostradores, una pantalla, una tapa y dos cajas de teléfonos.

El detenido, junto con las evidencias, fue puesto a disposición de la Fiscalía Séptima del Ministerio Público del estado Mérida, extensión El Vigía, para continuar con el proceso judicial.