Detienen a sujeto en San Francisco por agresión y robo a su pareja

Oficiales de la Policía del municipio San Francisco (Polisur) detuvieron a Oscar Enrique Rodríguez Rincón, de 32 años, luego de recibir la denuncia de una mujer que aseguró haber sido agredida física y verbalmente por su pareja delante de su hijo de siete años. La denunciante también afirmó que el hombre había sustraído dinero de su cuenta personal sin su consentimiento.

Una comisión policial, acompañada por la víctima, se trasladó al barrio El Buen Vivir, en la calle 177 con avenida 55. Al llegar al lugar, los funcionarios identificaron al señalado, quien intentó ingresar a una vivienda al notar la presencia de los uniformados, pero fue interceptado en el porche y accedió a colaborar tras recibir la orden de detener su actitud.

Durante una revisión corporal, Rodríguez Rincón declaró no tener objetos de interés criminalístico y no se hallaron evidencias en su poder. Fue arrestado e informado de sus derechos y garantías constitucionales. La denunciante fue trasladada al ambulatorio Sierra Maestra 2 para su evaluación médica, mientras que el detenido fue llevado al Hospital Doctor Manuel Noriega Trigo para su respectiva valoración.

Posteriormente, el hombre fue recluido en el Centro Preventivo de Resguardo y Garantías del Aprehendido. El caso quedó a disposición del Ministerio Público, que ordenó continuar las diligencias correspondientes para su presentación ante los tribunales de justicia.