Detienen a pastor por presunto abuso sexual contra su hija en Catatumbo

La detención ocurrió luego de que la tía de la menor presentara la denuncia ante las autoridades. El hombre fue llevado al Centro de Coordinación Policial Sur del Lago Norte y quedó bajo custodia del Ministerio Público. Las autoridades regionales reiteraron el llamado a denunciar cualquier hecho de abuso infantil
Redacción Versión Final
Un pastor evangélico fue arrestado en el municipio Catatumbo, estado Zulia, por presuntamente agredir sexualmente a su hija de 12 años, según informó el Cuerpo de Policía Bolivariana del Estado Zulia (Cpbez).

La detención ocurrió luego de que la tía de la menor presentara la denuncia ante las autoridades, señalando que el abuso habría tenido lugar durante la noche. En respuesta, una comisión policial se trasladó al sector Argemiro Loaiza de la localidad de Encontrados, donde el sospechoso fue interceptado y aprehendido mientras caminaba por la vía pública.

El hombre fue llevado al Centro de Coordinación Policial Sur del Lago Norte y quedó bajo custodia del Ministerio Público, a disposición de la Fiscalía 53, encargada del caso.

Por su parte, la víctima recibió atención médica en el hospital Dr. Roque Alvarado y posteriormente fue remitida al Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) para los exámenes correspondientes.

Las autoridades regionales reiteraron el llamado a denunciar cualquier hecho de abuso infantil, subrayando la necesidad de proteger a los niños y adolescentes y garantizar su bienestar físico y emocional.

