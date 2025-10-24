Detienen a pareja con 23 dosis de presunta marihuana en Maracaibo

Patrulleros K-ninos del Cuerpo de Policía Bolivariana del estado Zulia (Cpbez), dándoles respuesta a denuncias de la comunidad sobre la venta de sustancias nocivas en el barrio Virgen del Carmen, parroquia Idelfonso Vázquez, municipio Maracaibo, arrestaron a una pareja, con 23 dosis de presunta marihuana.

La captura se produjo en horas de la noche del jueves, durante un patrullaje por el mencionado sector, la pareja hizo caso omiso a la voz de alto del Cpbez, lo que provocó un seguimiento que terminó en el arresto de ambos, cuando intentaban ingresar a una vivienda.

En poder de la pareja se encontró 23 envoltorios con restos vegetales, con un peso aproximado de 104 gramos. Quedaron identificados como Yerson Manuel García González y Ana Carolina Pineda Pineda, fueron puestos en las Salas de Garantía de Detenidos, a la orden de la Fiscalía 23 del Ministerio Público.