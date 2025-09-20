El diario plural del Zulia


Detienen a dos hombres en Falcón por venta ilegal de material pornográfico

El principal implicado tenía 19 años y usurpó identidad de una joven. El padre del joven, de 44 años, prestó su cuenta bancaria. Ambos quedaron a disposición de las autoridades tras la denuncia de la víctima
Redacción Versión Final
@versiónfinal Referencial | Unión Radio

Autoridades del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) de la GNB detuvieron en el sector El Seque del municipio Buchivacoa, en el estado Falcón, a dos hombres vinculados con la venta de contenido pornográfico a través de un perfil falso en la red social Facebook, según Unión Radio.

De acuerdo con la investigación, un joven de 19 años habría utilizado fotografías y datos personales de una mujer de Punto Fijo para suplantar su identidad y ofrecer material explícito en línea.

La víctima, al notar el uso indebido de su imagen, denunció el hecho ante los cuerpos de seguridad, lo que permitió activar el procedimiento policial.

Durante la pesquisa se determinó que el joven utilizaba la cuenta bancaria de su padre, de 44 años, para recibir el dinero proveniente de las transacciones, motivo por el cual ambos fueron arrestados y puestos a la orden de las instancias judiciales competentes.

