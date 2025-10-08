Detienen a alias "Nucita" por asesinar a un hombre a puñaladas en Miranda

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) lograron esclarecer el homicidio de José Manuel Escorche Alvarado, de 35 años, ocurrido en la avenida Rómulo Gallegos, estado Miranda.

Tras un trabajo de investigación de campo y análisis técnico-científicos, los detectives de la Coordinación de Investigaciones de Homicidios Este capturaron a Jhon Félix Velásquez Blanco, de 32 años, alias "Nucita", en la parroquia Leoncio Martínez, municipio Sucre. El caso quedó a la orden de la Fiscalía 40ª del Área Metropolitana de Caracas.

El director del Cicpc, Douglas Rico, informó, con base en las pesquisas, que la víctima se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas junto a varias personas en las adyacencias de Boleíta Sur. Luego se dirigió a comprar más licor y, mientras caminaba por la avenida Rómulo Gallegos, fue interceptado por Velásquez Blanco y otro individuo que aún se encuentra prófugo.

Según el jefe policial, debido al estado de ebriedad tanto de la víctima como de los agresores, se originó una riña en la que Escorche recibió múltiples heridas con un arma blanca que le causaron la muerte.

Durante su aprehensión, se comprobó que Velásquez Blanco posee antecedentes por lesiones personales y robo de vehículo.