Detenidos dos hombres por presunto abuso sexual contra menores en Zulia

Funcionarios del Cuerpo de Policía Bolivariana del estado Zulia (Cpbez) detuvieron a dos hombres acusados de presuntos abusos sexuales contra menores de edad, en hechos ocurridos en los municipios Maracaibo y Rosario de Perijá.

En el sector Bicentenario de La Villa del Rosario, fue arrestado Luis González, de 85 años, tras ser denunciado por el padre de una niña de dos años, quien aseguró que el hombre habría cometido actos lascivos contra su hija.

En otro procedimiento, en el barrio Simón Bolívar de Maracaibo, los oficiales capturaron a Javier Enrique Andrade, de 52 años, señalado por la abuela de una menor de seis años como presunto responsable de abuso sexual.

Ambos casos fueron remitidos a la Fiscalía del Ministerio Público, mientras los detenidos permanecen bajo resguardo en los comandos policiales correspondientes