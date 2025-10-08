Desmantelan 10 campamentos en zonas fronterizas del Zulia y Táchira

Desde hace un mes, como parte de la operación Escudo Bolivariano, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) ha mantenido activo el despliegue de la Zona Binacional de Paz número 1.

Las tareas de patrullaje, reconocimiento y escudriñamiento se han llevado a cabo a lo largo de los 849,7 kilómetros de frontera entre los estados Zulia y Táchira con Colombia, reseña Últimas Noticias.

El mayor general José Gregorio Martínez Campos, comandante de la Redi Los Andes, resaltó los logros alcanzados mediante la perfecta coordinación entre civiles, militares y policías, destacando que "se han localizado y desmantelado 10 campamentos logísticos de grupos delictivos organizados, confiscando más de 700 kilogramos de diversas sustancias ilícitas".

El operativo ha incluido la activación de 60 Unidades de Reacción Rápida (Urras) de combate, logrando la recuperación de un importante arsenal: 77 armas de fuego, 211 granadas de mano, 30 minas antipersonales, 42 kilogramos de explosivos y 3.900 cartuchos de distintos calibres.

Dentro de la operación Mano de Hierro, se incautaron 29 toneladas de material estratégico, 40 toneladas de alimentos y 91 equipos de telecomunicaciones. Además, se recuperaron 20 vehículos, 15.500 litros de combustible (gasolina y gasoil) y 272 prendas militares.

El mayor general Martínez Campos reafirmó que la República Bolivariana de Venezuela es un territorio de paz, declarando: "Nuestra nación es inquebrantable. Trabajamos en perfecta unión cívico-militar-policial para garantizar la soberanía y la integridad territorial. ¡Venezuela se respeta! Continuamos en la lucha y en la victoria. ¡Venceremos!".