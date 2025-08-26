Cuatro sujetos asesinan a un comerciante asiático durante un robo en Carabobo

Funcionarios de la Coordinación de Investigaciones de los Delitos contra las Personas, de la Delegación Municipal Tocuyito detuvieron a cuatro hombres presuntamente implicados en el homicidio del comerciante asiático Chen Tianwen, de 35 años, ocurrido el pasado 21 de agosto en el Mercado Mayorista, municipio Libertador del estado Carabobo.

El director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Douglas Rico, identificó a los aprehendidos como Maikol Obrayan Hernández Primera (29 años), alias "Cara de Pollo"; Ángel Jesús Hernández Pineda (27), apodado "Coco"; Miguel Ángel Méndez Quiñones (31) y Javier Leonardo Valencillo Dávila (32), alias "El San Andrea". Las aprehensiones se realizaron en los municipios Valencia y Libertador.

De acuerdo con las investigaciones, Ángel Hernández, quien trabajaba como carretillero en el mercado, vigiló los movimientos de la víctima junto a Maikol Hernández y Miguel Méndez. Cuando Chen Tianwen se disponía a realizar una compra mayorista para su negocio, los tres hombres lo interceptaron, lo despojaron del dinero y emprendieron la huida. La víctima intentó perseguirlos, momento en el que recibió un disparo en el pecho con un arma de fuego presuntamente facilitada por Javier Valencillo.

Las pesquisas revelaron que alias "Cara de Pollo" tenía dos antecedentes por homicidio calificado; "Coco", por hurto genérico, y Méndez, por robo genérico.

Durante el procedimiento, los funcionarios recuperaron parte del dinero sustraído, una motocicleta Honda CGL125, año 2007 —utilizada para huir—, un arma de fuego, cinco municiones y dos teléfonos móviles. Todo el material incautado fue puesto a la orden de la Fiscalía Quinta del Ministerio Público del estado Carabobo.