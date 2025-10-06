Cpbez lo pone tras las rejas por presunto abuso sexual contra niña de 11 años

Jhonatan José Romero Aranguren, de 57 años, fue detenido por funcionarios del Centro de Coordinación Policial San Francisco Oeste del Cuerpo de Policía Bolivariana del estado Zulia (Cpbez), acusado de presunto abuso sexual contra una niña de 11 años, en el barrio Santa Fe, parroquia Los Cortijos, municipio San Francisco.

La detención se produjo tras la denuncia formal presentada por la madre de la menor ante el Cpbez. Una comisión policial se trasladó al lugar donde se encontraba el sospechoso y procedió a su arresto.

Romero Aranguren fue puesto a la orden de la Fiscalía 35ª del Ministerio Público, con competencia en protección de menores, para las investigaciones correspondientes.

La menor fue trasladada al Centro de Diagnóstico Integral El Callao, donde se le realizaron exámenes médicos. El informe resultante fue entregado a las autoridades encargadas del caso.

Mientras tanto, el detenido permanece bajo custodia en la sede del Cpbez, a la espera de su presentación ante los tribunales.