Conductor responsable de la muerte de "Armandito" recibe condena de 15 años y 3 días

Después de una larga espera que estuvo marcada por la incertidumbre, la familia de Armando Enrique Serrano Montilla, conocido como "Armandito", finalmente recibió justicia.

Este viernes, el Tribunal Quinto de Juicio de la Circunscripción Penal del Estado Zulia condenó a Carlos Machado a 15 años y tres días de prisión por el homicidio intencional de Armandito, un joven atleta con Síndrome de Down que era muy querido en la comunidad deportiva de Maracaibo.

La sentencia se dictó tras un proceso judicial que se extendió por más de dos años, en los cuales la familia de Armandito no dejó de luchar por la verdad. Machado fue encontrado culpable de homicidio a título de dolo eventual, lo que significa que, a pesar de no haber tenido la intención directa de causar la muerte, su conducción imprudente y su desmedido comportamiento provocaron el trágico desenlace.

El hecho ocurrió el 13 de agosto de 2023, cuando Armandito entrenaba junto a sus compañeros del Team Runner JF en la Avenida Fuerzas Armadas de Maracaibo. Durante la práctica, fue arrollado por un vehículo cuyo conductor, en estado de ebriedad, se dio a la fuga tras el accidente. Sin embargo, tras la rápida actuación de la policía local, el vehículo fue localizado y, poco después, el conductor identificado como Carlos Machado fue detenido.

El juicio estuvo marcado por el dolor de una familia que, aunque consciente de que ninguna condena puede devolverle la vida a Armandito, finalmente vio que se honraba su memoria. La decisión fue recibida con agradecimiento por parte de los familiares de Armandito, quien expresaron en un emotivo mensaje en redes sociales: "Hoy se hizo justicia por nuestro amado Armandito. Aunque la herida nunca sanará, su luz siempre nos guiará".

El proceso legal también estuvo acompañado de un fuerte apoyo público, con familiares, amigos, y la comunidad de corredores de Maracaibo, que respaldaron a la familia Serrano en su lucha por obtener justicia. Tahinavalconi, abogada de la familia, también recibió elogios por su dedicación y compromiso en este caso.

A pesar de la condena, los seres queridos de Armandito aseguran que la lucha por honrar su memoria continuará, con la firme convicción de que el amor siempre será más fuerte que el dolor. Con esta sentencia, se cierra un capítulo importante, pero la figura de Armandito, un joven lleno de vida y pasión por el deporte, sigue viva en los corazones de quienes lo conocieron.