Condenan a mujer a 29 años de prisión por asesinato de su pareja en Miranda

El Tribunal 2° de Juicio de Miranda sentenció a Roraima Elisa Veramendi Jiménez, de 53 años, a 29 años de prisión por el homicidio de su pareja, Octavio Suárez, de 65 años, reporta Últimas Noticias.

El hecho ocurrió el 15 de diciembre de 2024 en el sector Santa Eulalia, municipio Guaicaipuro, Los Teques, estado Miranda, de acuerdo con lo informado por Ministerio Público.

El suceso tuvo lugar en la vivienda de la pareja, donde, tras una discusión, Veramendi Jiménez agredió a Suárez con un cuchillo, causándole una herida mortal en el abdomen.

Tras el incidente, la mujer solicitó ayuda a los vecinos, quienes alertaron al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc). Funcionarios acudieron al lugar y detuvieron a la agresora.

En el juicio, la Fiscalía Primera de Miranda ratificó la acusación por homicidio calificado. Veramendi Jiménez cumplirá su condena en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (Inof), en Los Teques.