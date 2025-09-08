Condenan a Erin Patterson a cadena perpetua, la mujer que envenenó a tres miembros de su familia con el "Hongo de la muerte"

La justicia australiana condenó a Erin Patterson a cadena perpetua este lunes por el asesinato en 2023 de tres de sus familiares, utilizando comida envenenada con hongos tóxicos. Patterson, de 50 años, fue hallada culpable de envenenar a sus seres queridos con el hongo Amanita phalloides, conocido como el "Hongo de la muerte".

El juicio culminó dos meses después de que un jurado en el estado de Victoria determinara que Patterson había planeado el envenenamiento. El juez de la Corte Suprema de Victoria, Christopher William Beale, dictó la sentencia, permitiendo la posibilidad de solicitar la libertad condicional tras 33 años en prisión.

Durante la lectura de la sentencia, el juez Beale destacós que Patterson había infligido un "trauma" a sus víctimas y sus familias. "Su falta de arrepentimiento echa sal en las heridas", expresó el magistrado, quien también afirmó que "la gravedad de su delito justifica la imposición de las máximas penas por sus crímenes". Reaccionando a la condena, Patterson mostró poca emoción y, en varias ocasiones, cerró los ojos.

Su equipo legal había solicitado que se le concediera la posibilidad de acceder a la libertad tras 30 años de prisión, argumentando que la notoriedad de su caso dificultaría su reintegración social, debido a que pasaría la mayor parte de su condena en aislamiento. Patterson cuenta con un plazo de 28 días para apelar tanto su condena como la sentencia dictada.

El juicio de Patterson atrajo una atención mediática significativa, incluyendo podcasters y equipos de filmación de todo el mundo, a la localidad rural de Morwell, en Victoria. En julio, un jurado declaró a la mujer culpable de la muerte de los padres de su esposo Simon Patterson, Don y Gail Patterson, así como de su tía Heather Wilkinson.

Aunque Simon había sido invitado al banquete donde ocurrió el envenenamiento, desistió un día antes, declarando sentirse "incómodo" por asistir. En ese periodo, la relación entre ambos se había deteriorado, estando legalmente casados pero separados. Patterson también fue hallada responsable de intentar asesinar a Ian Wilkinson, el esposo de la tía fallecida, quien fue el único sobreviviente del ataque.

Luego de la condena, Ian, un pastor de una iglesia local, expresó su agradecimiento por el apoyo recibido y pidió respeto por la privacidad de la familia mientras atraviesan el duelo. "Me gustaría animar a todos a que sean amables unos con otros", señaló.