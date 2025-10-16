El diario plural del Zulia


Cinco mujeres detenidas en Maracaibo tras protagonizar pelea en plena vía pública

La confrontación, originada por diferencias personales, fue detenida por agentes del Cuerpo de Policía Bolivariana del estado Zulia. Tras ser intervenidas, las mujeres fueron trasladadas al Ambulatorio Simón Bolívar para recibir atención médica. Las detenidas fueron identificadas como Estela Ortega (55), Edith Flores (32), Jeny Ortega (37), Anyeli Mercado (25) y Wendy Coba (49)
Cinco mujeres fueron arrestadas en el sector Los Patrulleros, en la parroquia Francisco Eugenio Bustamante de Maracaibo, después de protagonizar una pelea a puño limpio en plena calle, sin importarles la presencia de funcionarios policiales.

La confrontación, originada por diferencias personales, fue detenida por agentes del Cuerpo de Policía Bolivariana del estado Zulia (Cpbez).

Tras ser intervenidas, las mujeres fueron trasladadas al Ambulatorio Simón Bolívar para recibir atención médica. Posteriormente, fueron llevadas al Centro de Coordinación Policial Maracaibo Oeste, donde permanecieron detenidas a la espera de las acciones legales correspondientes.

Las detenidas fueron identificadas como Estela Ortega (55), Edith Flores (32), Jeny Ortega (37), Anyeli Mercado (25) y Wendy Coba (49), quienes quedaron a disposición de la Fiscalía 14 del Ministerio Público para el proceso judicial pertinente.

