Cicpc incauta más de 300 kilos de droga y explosivos en operativo en Bolívar

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) decomisaron más de 300 kilogramos de sustancias ilícitas y material explosivo durante un operativo realizado en el estado Bolívar, específicamente en la carretera que conecta Puerto Páez con Caicara.

La información fue dada a conocer por el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, que detalló que el hallazgo se produjo en el marco de labores de investigación de campo. Durante el despliegue, los agentes detectaron la presencia de varios sujetos armados. Al percatarse del operativo, los individuos abrieron fuego contra los funcionarios y luego huyeron hacia una zona boscosa.

Tras asegurar el área, los efectivos encontraron, ocultos bajo lonas impermeables, un total de 284 paquetes distribuidos en dos tipos de drogas: 86 envoltorios de cocaína con un peso aproximado de 96,265 kilogramos, y 198 envoltorios de marihuana que sumaban 204 kilogramos.

Adicionalmente, se incautó un importante lote de artefactos explosivos de fabricación rudimentaria. Entre estos se encontraban 10 minas caseras, cuatro explosivos de tipo direccional, tres dispositivos cilíndricos color naranja y 32 detonadores.

Las autoridades continúan las investigaciones para dar con el paradero de los responsables y determinar si este cargamento está vinculado con redes de narcotráfico o grupos armados que operan en la zona sur del país.