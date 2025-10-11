Chofer agrede brutalmente a un colector tras señalarlo de robarle unos dólares

El Fiscal General, Tarek William Saab, informó sobre la detención de un conductor acusado de propinarle una golpiza a un colector, luego de acusarlo de haberle robado unos dólares.

Aprehendido para ser imputado por el Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas, el ciudadano Elvis Hernández", indicó Saab a través de su cuenta de Instagram.

Según reseña Caraota Digital, en un video grabado por el cómplice del conductor se observa cómo Hernández planificó la agresión. En las imágenes se ve cómo le pide al colector que ingrese a la unidad, vacía en ese momento, y luego comienza a reclamarle por los supuestos dólares que le habría robado. Hernández le dice al hombre que lo vio guardar dinero en su camisa, mientras que el colector niega el hecho.

Tras varios segundos de discusión, Hernández golpea salvajemente al colector mientras su cómplice graba toda la escena. Al final del video, el agresor llama a su compinche y dice "esto es lo que le pasa a los colectores ladrones", señalando la sangre en el suelo que dejó la víctima.

Saab detalló que Hernández deberá responder ante la justicia por los delitos de lesiones personales y resistencia a la autoridad. "Dicho sujeto de manera cobarde agredió salvajemente al colector de una unidad de transporte, ocasionándole graves lesiones", afirmó.

Sobre la persona que grabó el hecho, el alto funcionario indicó que también fue detenida. Se trata de Jhonny Contreras, quien enfrentará una acusación por apología del delito.