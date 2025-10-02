Capturan en Valledupar a alias "Caracas", cabecilla del violento grupo Tren de Aragua

En un operativo realizado en el norte de Valledupar, las autoridades colombianas capturaron a José Antonio Márquez Morales, alias "Caracas", señalado como uno de los jefes del "Tren de Aragua".

La detención fue ejecutada por la Policía Nacional en coordinación con la Fiscalía, además de agencias de seguridad de Estados Unidos y el Reino Unido, quienes hicieron efectiva la Notificación Roja de Interpol.

El procedimiento se realizó en un apartamento del exclusivo edificio Fiori, donde el cabecilla permanecía oculto. En el lugar fueron encontradas lujosas colecciones de gorras, calzado deportivo y relojes de alta gama, valoradas en más de mil millones de pesos.

Alias "Caracas" era requerido por delitos de terrorismo, homicidio calificado, tráfico de armas y asociación para delinquir. Según las investigaciones, había sido designado por Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias "Niño Guerrero", para dirigir acciones violentas y controlar territorios en la frontera entre Colombia y Venezuela.

La Policía informó que con esta captura suman 50 los integrantes del ‘Tren de Aragua’ detenidos en lo que va del año, reafirmando el compromiso de las autoridades en la lucha contra el crimen organizado transnacional.