Capturan en Lossada a un hermano de alias “El Virolo”, vinculado a extorsiones y homicidios

Comisiones de la Coordinación de Investigaciones de Delitos contra las Personas de la Delegación Municipal Maracaibo arrestaron a Jorge Eliézer Fernández Ferrer, de 22 años, hermano de Luis Fernando Fernández, alias “El Virolo”, líder de una organización criminal que opera en el estado Zulia.

Según informó el director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Douglas Rico, las investigaciones determinaron que Jorge Fernández se encargaba del traslado logístico y mantenía comunicación constante con su hermano, recibiendo instrucciones sobre actos delictivos en los que debía colaborar.

La organización “El Virolo”, agregó Rico, está vinculada a extorsiones, homicidios y robos de vehículos, generando temor en la comunidad zuliana.

La detención de Jorge Eliézer se produjo en el sector El Quemador, parroquia La Concepción, municipio Jesús Enrique Lossada, refirió el funcionario.

En el lugar, las autoridades incautaron sustancias psicotrópicas y municiones, que fueron incorporadas como evidencias en la investigación.