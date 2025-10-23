Capturan a sujeto por presunta violencia sexual prolongada contra una joven

Funcionarios del Servicio de Investigación Penal (S.I.P.) del Instituto Autónomo de Policía Municipal de Maracaibo (Iapmdm) arrestaron a un hombre por su presunta implicación en un caso de violencia sexual contra una joven desde hace varios años.

El detenido, identificado como Narciso Junior Gómez Espinoza, de 38 años, habría abusado de su chica durante seis años, desde que la víctima tenía 13 años hasta los 19, según informó la madre de la joven. La situación salió a la luz tras una advertencia a la madre por parte de un amigo de la víctima, lo que permitió que la joven relatara los abusos, que habrían permanecido en secreto debido a amenazas de muerte por parte del agresor.

La aprehensión se realizó cuando Gómez Espinoza se dirigía a la residencia de la víctima. Los funcionarios le notificaron de inmediato el motivo de su detención y procedieron a trasladarlo.

Después de las evaluaciones médicas pertinentes, el hombre fue llevado al Centro de Coordinación Policial Noreste, en el parque Vereda del Lago, para ser puesto a disposición del Ministerio Público y continuar con las investigaciones correspondientes.