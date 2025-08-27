Capturan a sujeto en pleno robo de una camioneta en Chacao

De manera flagrante, funcionarios de la Policía Municipal de Chacao aprehendieron a Theylor Gabriel Padrón Fernández de 21 años de edad, luego de ser hallado abriendo forzosamente un vehículo ajeno.

El director de la Policía Municipal de Chacao, comisario mayor Luis Gonzalo Fernández de Córdova, informó que el detenido fue atrapado “en pleno acto” perpetrando el hurto de una Toyota, modelo Machito, color verde, estacionada entre la primera avenida entre segunda y tercera transversal de la urbanización Los Palos Grandes, en Miranda.

Agregó que el maleante fue consultado por el Sistema de Investigación e Información Policial y posee antecedentes penales por hurto y tráfico de drogas. Además ha estado detenido en múltiples ocasiones y posee una orden de captura por el delito de hurto calificado.

Por su parte el alcalde de Chacao, Gustavo Duque, enfatizó que la denuncia oportuna de los ciudadanos aunado a la pronta actuación de los uniformados permitió la captura del maleante.

La llamada oportuna a nuestro Centro Integral de Seguridad Ciudadana, originó el alerta en los operadores quienes de forma inmediata observaron las cámaras de seguridad y notificaron en tiempo real a la unidad del cuadrante que se trasladó al lugar y articuló con los vecinos para la respectiva aprehensión y denuncia. El trabajo mancomunado entre los vecinos y la policía fue lo que permitió frustrar el delito de hurto”, dijo.

El individuo fue puesto a la orden del Ministerio Público y permanecerá bajo custodia en la sede de la Policía Municipal de Chacao.