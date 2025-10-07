Cadena perpetua para un excarabinero por feminicidio de venezolana en Chile

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal (TOP) de Osorno, en Chile, condenó a presidio perpetuo al excarabinero Felipe Paredes, de 25 años, por el femicidio de su pareja, la venezolana Diana Guaina, de 29 años, ocurrido el 1 de enero de 2023 en la villa Mirasur, sector Rahue Alto, de la referida ciudad austral.

La sentencia fue leída el lunes en una breve audiencia de menos de cinco minutos, presidida por el juez Marcelo Reusse. Paredes, vestido con la casaquilla de imputado, ingresó a la sala minutos antes de las 11:30 de la mañana, mientras su familia observaba desde el otro lado de la mampara de vidrio, publica el medio Soy Osorno.

Según acreditó el tribunal, la madrugada del crimen el exfuncionario policial, bajo los efectos del alcohol y las drogas, sostuvo una violenta discusión con Guaina y la agredió brutalmente dentro de la vivienda ubicada en la calle Tapihue 2044.

El cuerpo de la víctima presentaba múltiples heridas: cortes en el tórax, lesiones provocadas por disparos de balines y el cercenamiento de su oreja derecha. Para asegurar su muerte, Paredes levantó un cilindro de gas de 15 kilos y lo arrojó varias veces sobre la cabeza de la mujer, causándole un traumatismo craneoencefálico fatal.

Tras el ataque, el agresor abandonó el domicilio, se dirigió a la casa de su padre y posteriormente condujo hasta la sala de Urgencias del Hospital Base San José de Osorno, donde confesó el crimen ante un carabinero.