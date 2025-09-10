Brutal riña en Bogotá entre venezolanos y colombianos tras el partido de eliminación (Videos)

Un violento enfrentamiento entre aficionados se registró en Bogotá durante la transmisión en pantalla gigante del partido entre la Selección Colombia y Venezuela, que finalizó con un marcador de 6 a 3 a favor de los colombianos, en el contexto de las eliminatorias al Mundial 2026.

Los hechos ocurrieron en el sector de City U, donde un grupo de seguidores de ambos equipos se vio envuelto en una serie de peleas. Testigos en el lugar mencionaron que la tensión aumentó cuando Colombia anotó sus goles, lo que desató la furia entre aficionados venezolanos y colombianos.

“Había personas ingiriendo alcohol, y con el primer gol de Venezuela comenzaron a lanzar cerveza para todos lados”, relató un espectador a El Tiempo. La tensión se intensificó especialmente tras el empate 2-2, momento en el cual un grupo de jóvenes, supuestamente rappitenderos, inició una riña entre ellos y con otros asistentes.

La situación, que comenzó como una celebración, se tornó caótica y peligrosa. Según los relatos, se vieron algunos asistentes portando armas blancas. Un testigo indicó: “Se empezaron a pelear fuertemente. En un gol, alguien lanzó una botella de aguardiente que casi hiere a una joven”. Además, se comentó que uno de los participantes en la riña recibió un cuchillazo, aunque no se reportaron heridos de gravedad tras el incidente.

Videos que circulan en las redes sociales muestran el descontrol en medio del conflicto, mientras otros aficionados instaban a los involucrados a abandonar el lugar. Hasta el momento, las autoridades no han emitido un parte oficial sobre los sucesos, aunque se espera una declaración por parte de las instituciones pertinentes.