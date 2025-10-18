Autoridades localizan cinco cuerpos de mineros fallecidos en yacimiento de oro en Bolívar

Tras casi una semana de la inundación en El Callao que dejó más de una docena de mineros muertos por inmersión en un yacimiento de oro, las autoridades del estado Bolívar continúan las labores de recuperación de los cuerpos.

El Cuerpo de Bomberos del municipio Roscio informó a través de Instagram que hasta las 4:54 pm de este viernes habían sido recuperados cinco cuerpos tras el accidente. En horas de la mañana, los equipos de rescate habían localizado a una de las víctimas, mientras que la noche del jueves reportaron la recuperación de otra, reseñó El Nacional.

Hasta el momento, no se han registrado nuevos hallazgos, y las labores de búsqueda y rescate continúan en la zona.

Según los reportes oficiales, un total de catorce mineros perdieron la vida por inmersión en el yacimiento. Los bomberos explicaron que el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses se encargará de identificar de los cuerpos debido al “avanzado estado de descomposición” en el que fueron encontrados.

Desde el lunes, los Bomberos de Roscio trabajaban en el drenaje del agua y en la extracción de los cuerpos atrapados dentro de la mina.