Autoridades continúan labores de búsqueda de los 14 mineros fallecidos en El Callao

La inundación en el municipio El Callao del estado Bolívar continúa causando estragos para los habitantes. Además de ordenar el cierre de vías principales que colapsaron por la cantidad de agua, el alcalde de la entidad, Coromoto Lugo, aseguró que la cifra de 14 mineros fallecidos sigue siendo extraoficial hasta localizar todos los cuerpos.

“Estuvo lloviendo casi seis horas (el domingo) y ocurre un hecho que ha lamentado todo El Callao. Hemos tenido una trágica 14 muertos, cifra extraoficial que han manejado los cuerpos de seguridad, quienes siguen en labores de rescate”, explicó el burgomaestre a los medios de comunicación.

Hasta ahora, se sabe que las víctimas perdieron la vida en esta área de extracción aurífera que estaba dividida en tres pozos de entre 30 a 40 metros de profundidad, la veta se inundó durante la noche del domingo debido a las fuertes precipitaciones registradas en la localidad.

En horas de la tarde, el organismo de rescate confirmó que se instaló un comando en el lugar del suceso para coordinar las maniobras de rescate; sin embargo, antes es necesario iniciar trabajos de achique y extracción de agua para poder recuperar los cuerpos.

Al menos 15 organismos de seguridad y rescate se encuentran. Asimismo, la municipalidad aclaró que se mantiene cerrado el paso vehicular hacia la zona industrial de Caratal por anegaciones en la vía.

En un comunicado, el Alcalde envió sus condolencias a los familiares de los fallecidos. “El alcalde Coromoto Lugo y toda la población de El Callao se unen al duelo que enluta muchas familias por la triste partida de los mineros, que laborando y buscando sustento perdieron la vida. Nuestras más sinceras condolencias a todas las familias por esta dolorosa pérdida”, dice la breve misiva compartida en redes sociales.