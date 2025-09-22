¡Atrocidad! Sorprendió en su casa a joven en pleno acto sexual y la mató a puñetazos

Una tragedia sacudió a la comunidad del barrio Los Tres Reyes Magos, parroquia Coquivacoa, donde Marianela Núñez González, de 59 años, fue brutalmente agredida en su propia vivienda y, tras luchar por su vida en distintos centros de salud, murió el pasado lunes 15 de septiembre a causa de las graves lesiones sufridas.

El ataque ocurrió en horas de la mañana del pasado 24 de agosto, cuando vecinos alertaron a su expareja, Julio Rafael Lara Granado, de lo que estaba sucediendo.

Lara relató que, al entrar a la casa, encontró a Núñez “sentada, golpeada, botando sangre por la boca y por el oído”. Según declaró, la mujer logró identificar a su agresor antes de ser trasladada al Hospital Dr. Adolfo Pons y posteriormente al Hospital Universitario de Maracaibo donde falleció. Desde entonces sus familiares pidieron justicia a las autoridades.

Tras varias denuncias y operativos, funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) lograron detener a Johan Duarte (18 años), alias “El Gordo” este 22 de septiembre.

Testimonios desgarradores

Andreina Aragón, sobrina de la víctima, aportó detalles de lo sucedido. Según explicó, la propia Marianela le contó lo que ocurrió dentro de la casa.

Johan Duarte estaba en un cuarto con una menor de edad. Ella se despertó por el ruido y les pidió que se fueran. La muchacha salió, pero él se quedó y empezó a discutir. Luego le pidió que le hiciera sexo oral a cambio de cinco dólares. Ella se negó y él reaccionó a golpes”.

Aragón aseguró que su tía describió con detalle la violencia: “Le daba con las rodillas en el pecho, le metió los dedos en la boca y le tapaba la nariz para que no pidiera ayuda. Cuando intentó pedir ayuda, siguió golpeándola”.

Julio Lara explicó que, tras recibir la noticia, corrió a auxiliar a la mujer y fue quien la llevó, junto a su hijo, al Hospital Dr. Adolfo Pons. "Me dijo que había sido 'El Gordo' Johan Duarte, el que trabaja en la panadería”.

Un vecino me llamó y cuando llegué la encontré malherida. Con ayuda la montamos en el carro y la trasladamos a emergencias. Allí intentaron estabilizarla, pero tenía lesiones muy graves”.

El hombre también recordó que días antes había sorprendido al sospechoso en circunstancias indebidas dentro de la vivienda de la víctima.

Lo vi a las 7:00 de la mañana con los pantalones abajo y el teléfono en la mano, tomándose fotos en las partes íntimas. Le pregunté qué hacía allí y cuando busqué algo para defenderme, salió corriendo. Ese individuo es un depravado y ya había estado preso”, comentó Julio Lara.

“Lo que le hizo a esa señora no se le hace a ningún ser humano, y menos a una mujer mayor que no tenía cómo defenderse. Es un monstruo”, sentenció Lara.

Marlon Lara Núñez, hijo de la víctima expresó que su "mamá estaba demasiado golpeada, sangraba hasta por los oídos. En la prefectura le mostraron fotos del joven y ella lo identificó. Espero que no quede impune, queremos que ese hombre pague por lo que hizo”.

La lucha por sobrevivir

La agresión dejó a Marianela Núñez con fracturas torácicas, costillas comprometidas y un pulmón perforado que requirió drenaje de urgencia. También se sospechaba la presencia de coágulos en el cerebro, por lo que debía ser sometida a estudios adicionales antes de una intervención quirúrgica exploratoria.

Ella no podía ni tragar por el daño que le había hecho en la tráquea. Estuvo en varios traslados entre hospitales, en emergencias, pero se complicó cada vez más en el Hospital Universitario de Maracaibo”, recordó Julio Lara.

El caso generó alarma en la comunidad, donde vecinos señalaron al presunto agresor como un hombre problemático y violento.

Fuentes ligadas al procedimiento confirmaron que fue puesto a disposición de la Fiscalía Segunda del Ministerio Público, que ahora dirige las investigaciones y se encargará de imputar los delitos correspondientes.