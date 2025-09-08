Ataca con machete a pareja de su ex: le dejó heridas de 17 puntos de sutura

Funcionarios del Cuerpo de Policía Bolivariana del estado Zulia (Cpbez) detuvieron a Mervin Javier Lizardo González, de 37 años, señalado por violencia contra la mujer y agresiones graves contra un ciudadano. El hecho ocurrió en el sector conocido como Muro de Juan de Dios González, parroquia San Carlos, municipio Colón, Sur del Lago.

Según la denuncia, Lizardo ingresó en horas de la madrugada a la vivienda de su expareja sentimental, levantando unas láminas de zinc en el área de la sala sanitaria. Armado con un machete, se dirigió a la habitación donde la mujer dormía con su actual pareja y los atacó.

En medio de la confusión, Lizardo hirió en varias partes del cuerpo al hombre y golpeó con los puños a su ex. Tras el ataque, huyó en una motocicleta, mientras las víctimas pidieron auxilio a oficiales del Cpbez, del Cuadrante de Paz N°1.

Los heridos fueron trasladados al Hospital General de Santa Bárbara, donde recibieron atención médica; el ciudadano presentó heridas abiertas que requirieron 17 puntos de sutura.

El agresor fue detenido cuando intentaba salir del poblado y quedó bajo custodia en el Centro de Coordinación Policial Sur del Lago Oeste, por disposición de la Fiscalía 16 del Ministerio Público.