Ataca con botellas y hala el cabello a su expareja en San Francisco

Al notar la presencia policial, el sujeto asumió una actitud nerviosa y evasiva y admitió haber agredido a su exconcubina. Lo apresaron en el barrio Ezequiel Zamora
@VersionFinal Prensa Polisur

La Policía del municipio San Francisco (Polisur) detuvo a un sujeto, señalado de agredir de manera brutal a su expareja, en la localidad sureña.

Fue identificado como Eli José Soto Urdaneta, de 42 años, a quien los uniformados abordaron en el barrio Ezequiel Zamora.

Durante un patrullaje preventivo, el Centro de Operaciones Policiales (C.O.P) reportó una denuncia en el mencionado barrio, donde una ciudadana requería entrevistarse con un funcionario policial debido a una riña con su expareja.

Al llegar al sitio, los oficiales se entrevistaron con la víctima, quien manifestó que había sostenido una discusión con su exconcubino, que al parecer la agredió físicamente, halándola por los cabellos, rompiendo tres botellas y golpeándola en la cabeza. La mujer expresó temor por su seguridad.

La ciudadana señaló al autor de los hechos, quien se encontraba a pocos metros. Al notar la presencia policial, asumió una actitud nerviosa y evasiva, admitiendo haber agredido a su exconcubina.

Por lo anterior, se procedió al arresto del ciudadano por la presunta comisión del delito previsto en la Ley Orgánica sobre el Derecho de la Mujer a una Vida Libre de Violencia, notificándole sus Derechos y Garantías Constitucionales.

La dama y el detenido fueron trasladados por separado al Hospital Doctor Manuel Noriega Trigo para valoración médica.

Las actuaciones policiales fueron notificadas al Ministerio Público, en Materia de Violencia de Género.

