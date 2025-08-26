Asesinan con 12 disparos a taxista venezolano en Chile

Un venezolano fue asesinado a tiros dentro de su vehículo el pasado viernes 22 de agosto en la comuna de San Ramón, en Chile, a las 6 de la tarde.

Su homicida aún no ha sido identificado. Hasta ahora, solo se sabe que llegó al lugar donde se encontraba su víctima a bordo de un carro de color rojo, acompañado por un segundo responsable y que, tras bajar del vehículo, abrió fuego contra el ahora fallecido.

Antecedentes del caso indicaron que el cuerpo sin vida del connacional se localizó en el asiento de piloto de su auto, estacionado en el sitio donde perdió la vida. Vecinos de la localidad escucharon el sonido de los disparos y alertaron a las autoridades.

Tras iniciar las labores pertinentes, funcionarios policiales revelaron que el vehículo del venezolano presentaba unas 12 perforaciones causadas por impactos de bala en el parabrisas.

Una cámara de seguridad cercana registró el momento cuando atacaron a la víctima, quien no ha sido identificada.

El video de seguridad muestra el instante cuando un automóvil de color rojo se detuvo cerca del lugar. Un individuo bajó del vehículo y disparó. Tras cometer el crimen, los involucrados huyeron del sitio.

La fiscal Marcela Adasme del equipo ECOH indicó que “existe en el lugar numerosa evidencia balística que en este momento está siendo analizada”.

Detalló que el venezolano era transportista para una aplicación digital y tenía situación migratoria irregular.

El subprefecto Rodrigo Rodríguez confirmó que encontraron, al menos, diez casquillos de bala en el sitio. Del mismo modo, detalló que “conforme a los primeros antecedentes y declaración de testigos, la víctima se encontraba sola al interior de su vehículo”. Concluyó que se trató de un ataque certero contra el venezolano, publicó Bio Bio Chile.