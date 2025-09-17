Asesinan a una mujer tras abusarla sexualmente en un río de Barinas

Funcionarios de la Coordinación de Investigaciones de Delitos contra las Personas, de la Delegación Municipal Socopó, en el estado Barinas, lograron esclarecer el femicidio de Leidy Naybis Talaigua Escalona, de 23 años, perpetrado el pasado 25 de agosto en el sector La Quinta, parroquia Ciudad Bolivia, municipio Pedraza. Tras un exhaustivo trabajo técnico-científico, las autoridades detuvieron a cuatro implicados en el atroz crimen.

Las investigaciones revelaron que la víctima fue llevada por Eduardo José Pineda Pernía, de 21 años, alias "Cara e’ Muerto", a una zona cercana a un río en el sector mencionado. Allí se encontraban Rubén José Romero Tapia, de 22 años, alias "Care e’ Guante", y Rafael Antonio Pineda Peña, de 22 años, alias "Rafaelito", informó el martes el director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Douglas Rico, mediante sus redes sociales.

Según el reporte del jefe policial, tras consumir licor y sustancias alucinógenas, Leidy mantuvo un encuentro íntimo consensual con Pineda Pernía. Sin embargo, Romero Tapia intentó forzarla a sostener relaciones, ante lo cual ella se resistió. En su lucha por defenderse, fue sometida y abusada sexualmente por este último.

Posteriormente, los agresores causaron la muerte de la joven mediante asfixia mecánica por sofocación. Para encubrir el crimen, Romero Tapia y Pineda Peña se apoderaron de la motocicleta de la infortunada y la entregaron a David Enrique Quevedo Molina, de 20 años, alias "La Putis", quien procedió a desmantelarla y vender sus partes, agregó Rico.

Tras arduas investigaciones, los cuatro implicados fueron capturados y puestos a disposición del Ministerio Público, que continuará con las diligencias correspondientes para garantizar justicia en este caso que ha conmocionado a la comunidad de Barinas.