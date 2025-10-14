Asesinan a balazos a un sargento de la Fanb en Cabimas

Un efectivo de tropa profesional, identificado como Kennys Jesús Peña Cárdenas, fue asesinado a tiros este martes, aproximadamente a las 8:30 p. m., frente a una cauchera ubicada en la plaza El Barroso, del sector homónimo, parroquia Jorge Hernández, del municipio Cabimas, en la Costa Oriental del Lago (COL).

Según las primeras versiones policiales, Peña Cárdenas, sargento mayor de tercera de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb), se encontraba dentro de su camioneta Ford FX150, color plata y placas 44MPAF, cuando fue interceptado por dos hombres que se desplazaban en una motocicleta blanca. Sin mediar palabra, los sujetos abrieron fuego contra el militar, propinándole múltiples impactos de bala que le causaron la muerte de manera inmediata.

Tras el ataque, los agresores emprendieron la huida en el mismo vehículo en el que llegaron, mientras testigos alertaban a las autoridades. Funcionarios policiales y del Cicpc acudieron al sitio para realizar el levantamiento del cuerpo y recolectar evidencias balísticas.

Las autoridades investigan el hecho bajo la hipótesis de un presunto sicariato, aunque no se descartan otras líneas de investigación. El crimen ha causado conmoción en la zona, donde vecinos exigen mayor seguridad ante el aumento de hechos violentos en el municipio.