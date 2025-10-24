Asesinan a balazos a un funcionario de la PNB para robarlo: la Fiscalía investiga el crimen

Un grupo de delincuentes asesinó a balazos a un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), a quien despojaron de su motocicleta, durante un hecho que se registró el pasado 16 de octubre, en el barrio Santa Teresa, sector Periférico La Candelaria, al sur de Valencia, capital de Carabobo.

Se trataba de Darwin José Linares, de 21 años, a quien sometieron los maleantes en plena vía pública, mientras esperaba a una fémina con la que había quedado en verse, pues la conoció por Facebook, informa El Aragüeño.

Los sujetos dispararon al oficial que estaba fuera de servicio para dejarlo sin vida en el sitio. Luego, se llevaron la moto en la que huyeron luego de perpetrar el crimen.

El fiscal general, Tarek William Saab, anunció que fue designada la Fiscalía 34ª del estado Carabobo para investigar y sancionar este homicidio, sin ofrecer mayores detalles.