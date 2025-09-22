Asesina a martillazos a madre de cuatro niños y simula un suicidio al colgarla en Lara

Un sujeto asesinó a martillazos a su pareja, y posteriormente simuló un suicidio al colgarla con una cuerda, en un hecho que se produjo en Aguada Grande, caserío Tunere, sector La Parada, carretera Lara-Falcón, municipio Urdaneta de la entidad larense.

Como Elizabeth del Carmen Suárez Nelo, de 26 años, fue identificada la dama ultimada presuntamente por Oscar Eliézer Salom, de 28, con quien tuvo la relación de pareja desde que ella tenía 13 años, informó a través de sus redes sociales el director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Douglas Rico.

Destacó el funcionario que este atroz suceso registrado el pasado 16 de septiembre había sido reportado en principio como un suicidio por ahorcamiento, sin embargo, se determinó, a través de arduas investigaciones, que resultó ser un femicidio, dado que Salom, señalado como autor del crimen, era su compañero sentimental.

Según Rico, el supuesto femicida discutió con Elizabeth por motivos de celos, pues él no aceptaba la ruptura de la relación.

Durante el altercado, Oscar la golpeó con un martillo hasta dejarla inconsciente y posteriormente la estranguló. Para simular un suicidio, utilizó una cuerda y la colgó, para así desvirtuar a las autoridades", dijo el jefe policial.

Suárez Nelo dejó en la orfandad a cuatro niños, agregó Rico.

Mediante pesquisas de campo, inspección del sitio del suceso, experticias técnico-científicas y entrevistas, se determinó la presunta participación de Salom en los hechos. Por ellos, los sabuesos de la Delegación Municipal Barquisimeto lo detuvieron y colocaron a la orden del Ministerio Público, concluyó la autoridad detestivesca.