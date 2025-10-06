Arrestan en Miranda a un hombre por abuso sexual contra su sobrina de siete años

En un operativo realizado en la parroquia La Dolorita, en el estado Miranda, funcionarios del Servicio de Investigación Penal, de la Policía Municipal de Sucre, aprehendieron a Rafael Ernesto Villaverde, de 39 años, por presuntamente abusar sexualmente de su sobrina de siete años.

La detención se realizó en la calle La Flecha del sector Carimao, en el lugar de trabajo del sospechoso, informó el periodista de sucesos, Roman Camacho, a través de sus redes sociales.

Según información policial, la investigación comenzó tras la denuncia formal presentada por la madre de la menor en la sede de Polisucre.

La mujer relató que notó un comportamiento inusual en su hija, quien, al ser entrevistada, confesó que su tío Rafael la había tocado de manera indebida en sus partes íntimas en varias ocasiones en el hogar familiar.

Villaverde fue trasladado a la sede policial, donde permanece bajo custodia y será presentado ante los tribunales en los próximos días. La menor será sometida a exámenes médico-legales, y el caso ha sido remitido al Ministerio Público para continuar con las diligencias legales correspondientes.