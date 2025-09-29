Apresan a una mujer con presunto contrabando de gasolina en el estado Táchira

Funcionarios de la División Motorizada de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) detuvieron a una mujer señalada de dedicarse a la venta ilícita de combustible, durante un operativo de patrullaje preventivo en el estado Táchira.

El procedimiento se realizó en las adyacencias de la carretera principal a Rubio, a la altura del sector Santa Elena, donde los efectivos hallaron 1.600 litros de gasolina almacenados en diferentes envases de vidrio y plástico.

Entre las evidencias incautadas se contabilizaron 67 recipientes plásticos de 20 litros, tres de 60 litros, 13 botellas de vidrio de un litro, 17 botellas plásticas de 2,5 litros y 13 botellas plásticas de dos litros.

La detenida quedó a la orden del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.