Apresan a sexagenario por femicidio frustrado contra expareja: su hijo ordenó tirotearla desde México

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), adscritos a la Delegación Municipal de Punto Fijo, detuvieron a Héctor Ramón Mavo, de 67 años, por su presunta responsabilidad en el delito de femicidio frustrado contra Liliana Karina Borregales Bracho, de 38 años.

La aprehensión se produjo tras una investigación sobre los hechos ocurridos la noche del pasado 5 de agosto en el sector Blanquita de Pérez, parroquia Carirubana. De acuerdo con las pesquisas, Mavo sostuvo una acalorada discusión con la víctima luego de que ella rechazara mantener una relación sentimental con él, informó el director del Cicpc, Douglas Rico.

Las experticias del Cicpc determinaron que el sexagenario habría amenazado de muerte a Borregales en reiteradas ocasiones, usando cuchillos y machetes. El día del ataque, cuatro hombres armados —actualmente buscados por los organismos de seguridad— irrumpieron en la vivienda de la mujer y le dispararon varias veces, dejándola gravemente herida, añadió.

Testigos indicaron que, durante el ataque, los agresores gritaron: “Eso te pasa por meterte con el viejo”. Las investigaciones apuntan a que los individuos habrían sido contratados por el hijo de Héctor Mavo, quien reside en México, apuntó el funcionario.

En el procedimiento, los detectives incautaron un machete, cinco cuchillos, tres imanes y un teléfono celular. Tanto el detenido como las evidencias quedaron a disposición de la Fiscalía 16ª del Ministerio Público, en Punto Fijo.