Apresan a alias "El Harold" por presunta incitación al odio en Maracaibo

Funcionarios de la Unidad de Patrullaje Canino de la Policía del Municipio Maracaibo (Polimaracaibo) realizaron la detención de Harold Gerardo Ramírez Oliveros, conocido como “El Harold”, quien se hizo viral en redes sociales, específicamente en TikTok, por un video en el que habría incurrido en una incitación al odio.

En el audiovisual que ha causado revuelo, Ramírez presuntamente amenazó reiteradamente a los habitantes de su sector, afirmando pertenecer a la banda denominada “Tren del Norte”.

La acción policial fue impulsada tras recibir una llamada de un ciudadano, que alertó sobre la situación. De inmediato, un equipo policial se trasladó a la dirección proporcionada en la urbanización San Jacinto, sector 04, calle 2, casa 14, donde se localizó al individuo, y se procedió a detenerlo.

Ramírez fue detenido bajo la acusación de incitación al odio, y trasladado al Centro de Coordinación Policial ubicado en el Parque Vereda del Lago, donde quedó a disposición del Ministerio Público.