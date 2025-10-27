El diario plural del Zulia


Aprehenden a padre por “agresión salvaje” contra su hija de dos años

El Ministerio Público, a través de su cuenta de Instagram, difundió este lunes el caso de una niña de dos años de edad que fue “agredida salvajemente” pro su padre en el estado Lara.

En el post en redes sociales, afirman que el sujeto está identificado como César Dandara, quien fue detenido e imputado por el delito de trato cruel contra su hija. En la breve publicación las autoridades no detallan la magnitud del daño contra la pequeña, más allá de calificarlo como “salvaje”.

El MP también mostró una fotografía del sujeto en lo que parece ser una vía pública de Lara. En el momento, estaba de pie con actitud defensiva frente a un coche de color rosa, que se estima, es donde trasladaba a la menor, poco antes de agredirla.

“El Fiscal General de la República Tarek William Saab informa que fue aprehendido para ser imputado por el Ministerio Público de Lara, el ciudadano César Dandara, por el delito de trato cruel, dicho sujeto en el sector Nueva Segovia, agredió salvajemente a su hija de dos años”, reseñó el organismo en Instagram.

 

