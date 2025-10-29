Aprehenden a mujer que golpeó a enfermera en la clínica de La Guaira

Una mujer fue detenida en el estado La Guaira luego de agredir física y verbalmente a una enfermera de la Clínica Alfredo Machado, en un incidente registrado por las cámaras de seguridad del centro de salud. El secretario de Seguridad Ciudadana, Andrés Goncalves, confirmó la aprehensión el martes, detallando que la agresión ocurrió el viernes 24 de octubre, alrededor de las 9:00 p.m.

Según Goncalves, el ataque se produjo en las instalaciones de la Clínica Popular Alfredo Machado, ubicada en la comunidad de Catia la Mar, cuando la agresora atacó a una enfermera que trabajaba en el área de pediatría. La denuncia fue recibida por la Policía del estado La Guaira a través de una alerta al Cuadrante de Paz Nro. 43, quien rápidamente activó un operativo para dar con la responsable.

Las imágenes de seguridad del lugar mostraron a la mujer golpeando a la enfermera, quien intentó defenderse mientras otras personas intervinieron para detener la agresión. Tras una rápida investigación, los oficiales localizaron a la sospechosa en el sector Los Olivos de La Soublette, donde fue arrestada. La mujer, identificada como Yipsi Nicol Ramos Betancourt, fue puesta a disposición del Ministerio Público para el debido proceso legal.

El video de la agresión muestra el momento exacto en el que Ramos Betancourt propina varios manotazos a la enfermera, mientras otras personas en el lugar intentan interrumpir la violencia. Posteriormente, la detención fue registrada y la agresora fue trasladada a la prisión.