Aparece en un video hurtando en una farmacia y lo detienen en San Francisco

Oficiales de Polisur, en labores de guardia, custodia y resguardo en las instalaciones del Centro de Coordinación Policial, ubicado en la Circunvalación Nro. 1, realizaron la captura de un ciudadano por hurto en una farmacia, cerca del Hospital Dr. Manuel Noriega Trigo, cuyo incidente se viralizó en redes sociales.

Los funcionarios observaron a un individuo de contextura delgada y tez morena, vestido con una franela de manga corta color verde y jeans azules, que coincidía con la descripción del supuesto autor del hurto perpetrado en la referida farmacia de la urbanización San Felipe, parroquia San Francisco, la noche anterior.

El hurto fue registrado por el sistema de seguridad del establecimiento, y el video del incidente fue difundido en diversas plataformas de redes sociales. Al percatarse de la presencia policial, el hombre emprendió una veloz huida a pie, siendo seguido y finalmente alcanzado en el barrio Corazón de Jesús, calle 6 con avenida 21.

Se le informó que se le realizaría una inspección corporal. Tras la misma, no se encontraron objetos de interés criminalístico. Se procedió a su detención, notificándole sus derechos y garantías constitucionales conforme al artículo 49 de la Constitución y al artículo 127 del Código Procesal Penal.

El detenido fue trasladado al Hospital Dr. Noriega Trigo para su valoración médica y, posteriormente, fue llevado al Centro Preventivo de Resguardo y Garantía del Aprehendido, donde quedó identificado como Wilfredo José Chirinos Lamos, de 19 años de edad y sin documentación, a la orden del Ministerio Público.