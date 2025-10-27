Amenaza de muerte a una pareja con un arma blanca en San Francisco

Funcionarios de Polisur capturaron a un ciudadano, identificado como Freddy de Jesús Petit Lugo, de 53 años, por presuntas amenazas de muerte a una pareja en el barrio Sierra Maestra.

Los hechos ocurrieron a las 11:30 de la noche, durante labores de patrullaje preventivo en el Cuadrante de Paz P-01, Parroquia Francisco Ochoa. Se recibió un reporte del Centro de Operaciones Policiales (C.O.P), sobre un individuo que intentaba agredir a la pareja con un cuchillo en su vivienda, ubicada en la calle 16 con avenida 3.

Al llegar al lugar, los oficiales fueron atendidos por los denunciantes, quienes describieron al agresor como un hombre de tez blanca, estatura alta y contextura delgada, vestido con una chemise negra con rayas multicolores y un mono azul. La pareja indicó que el sujeto había ingresado a su hogar y los había amenazado con matarlos.

Tras una búsqueda en las inmediaciones, los agentes localizaron al sospechoso en el techo de la vivienda mencionada. Aunque no se encontró ningún objeto punzo cortante en su persona, se realizó una inspección en esa casa, donde se recuperó el cuchillo utilizado en el intento de agresión.

El detenido fue informado de sus derechos y garantías constitucionales antes de ser trasladado a un centro médico para su valoración. Se notificó al Ministerio Público sobre el incidente, y se llevó el objeto incautado a la Sala de Evidencias, mientras que el individuo fue trasladado al Centro Preventivo de Resguardo y Garantías del Aprehendido.