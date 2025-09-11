El diario plural del Zulia


Al menos seis bomberos heridos dejó la onda expansiva de la explosión en “la cohetera”

Las autoridades confirmaron que entre los heridos hay cuatro efectivos del Cuerpo de Bomberos de San Francisco y dos del equipo de Bomberos Aeronáuticos del Aeropuerto Internacional de La Chinita. Una vez más la valentía y el incansable trabajo de los hombres de azul, logró no solo contener las llamas sino también rescatar a decenas de mujeres, niños y hombres en medio de altas temperaturas
Javier Chávez
Javier Chávez

La fuerza explosión que desató el incendio en la fábrica de fuegos artificiales de la Zona Industrial Sur dejó al menos seis bomberos heridos. Uno de ellos fue expulsado durante la segunda detonación y terminó impactando contra su propio camión, en momentos en que intentaban sofocar las llamas.

De acuerdo con el testimonio de un efectivo bomberil que prestò apoyo en el lugar del siniestro, pese al fuerte golpe su compañero se encontraba estable, aunque sería sometido a una tomografía para descartar lesiones internas.

Las autoridades confirmaron que entre los heridos hay cuatro efectivos del Cuerpo de Bomberos de San Francisco y dos del equipo de Bomberos Aeronáuticos del Aeropuerto Internacional de La Chinita.

Una vez más la valentía y el incansable trabajo de los hombres de azul, logró no solo contener las llamas sino también rescatar a decenas de mujeres, niños y hombres en medio de altas temperaturas y las intempestivas explosiones que generaban los fuegos artificiales que seguían detonándose en la zona.

