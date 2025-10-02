Adolescente muere y su madre resulta herida tras impacto de rayo en Mérida

Una fuerte tormenta eléctrica dejó una dolorosa tragedia en Santo Domingo, municipio Cardenal Quintero del estado Mérida, cuando un rayo impactó en las inmediaciones de una vivienda y cobró la vida de una adolescente, mientras su madre resultó gravemente herida.

La víctima mortal fue identificada como Nerimar Rodríguez, de 16 años, quien se encontraba trabajando junto a su madre en una residencia del sector El Conejo, en el páramo merideño, al momento de la descarga. Ambas recibieron el impacto eléctrico.

La madre de la joven fue trasladada de emergencia al Hospital Luis Razetti de Mérida, donde permanece bajo atención especializada debido a la gravedad de sus lesiones.

Las autoridades locales han iniciado las investigaciones correspondientes y recordaron a los habitantes de la zona la importancia de adoptar medidas de seguridad durante las tormentas, dada la alta frecuencia de descargas eléctricas en la región.