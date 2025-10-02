El diario plural del Zulia


Adolescente muere y su madre resulta herida tras impacto de rayo en Mérida

La joven perdió la vida en el acto. Su madre sufrió graves heridas y permanece hospitalizada en Mérida bajo cuidados médicos. Autoridades reiteran la necesidad de extremar precauciones ante las intensas descargas eléctricas
SucesosVF Home
Redacción Versión Final
@versiónfinal Referencial

Una fuerte tormenta eléctrica dejó una dolorosa tragedia en Santo Domingo, municipio Cardenal Quintero del estado Mérida, cuando un rayo impactó en las inmediaciones de una vivienda y cobró la vida de una adolescente, mientras su madre resultó gravemente herida.

La víctima mortal fue identificada como Nerimar Rodríguez, de 16 años, quien se encontraba trabajando junto a su madre en una residencia del sector El Conejo, en el páramo merideño, al momento de la descarga. Ambas recibieron el impacto eléctrico.

La madre de la joven fue trasladada de emergencia al Hospital Luis Razetti de Mérida, donde permanece bajo atención especializada debido a la gravedad de sus lesiones.

Las autoridades locales han iniciado las investigaciones correspondientes y recordaron a los habitantes de la zona la importancia de adoptar medidas de seguridad durante las tormentas, dada la alta frecuencia de descargas eléctricas en la región.

Siga leyendo
Lea también

Capturan en Valledupar a alias "Caracas", cabecilla del violento grupo Tren de Aragua

Universidad de la Costa otorga doctorado honoris causa en industrias creativas a…

Oposición venezolana condena fuegos artificiales en El Helicoide como "acto perverso…

Empleados públicos solicitan incluir Bono de Guerra Económica en aguinaldos de fin de…

Comentarios
Cargando...