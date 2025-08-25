Acosa a su hijastra de 13 años y lo detiene Polisur en Sierra Maestra

Funcionarios de Polisur detuvieron a un ciudadano acusado de presunto acoso sexual en contra de su hijastra de 13 años, en el barrio Sierra Maestra, del municipio San Francisco.

Atendiendo un llamado del Centro de Operaciones Policiales (COP) mientras realizaban patrullaje preventivo, los oficiales se trasladaron a la avenida 14, entre las calles 15 y 16, de Sierra Maestra, para atender el reporte sobre el individuo que estaría acosando sexualmente a su hijastra.

Según la denuncia, el sujeto, al parecer, había estado enviándole a la joven mensajes de voz y SMS a través de la aplicación WhatsApp, haciéndole propuestas indecentes a cambio de un teléfono celular, según muestras de capturas de pantalla de los mensajes de conversación entre ambos.

Ante esta situación, los funcionarios procedieron a detener al ciudadano señalado, realizando una inspección corporal en la que se incautó un teléfono celular del bolsillo delantero derecho del sospechoso.

Posteriormente, se llevó a cabo el arresto del individuo por presuntamente estar incurso en un delito tipificado en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, quedando identificado como Edgar Benito Pirela Negrete, informándole sobre sus derechos y garantías constitucionales.

El detenido fue trasladado al hospital doctor Manuel Noriega Trigo para una valoración médica y, posteriormente, al Centro Preventivo de Resguardo y Garantías del Aprehendido, donde quedó a la orden del Ministerio Público.