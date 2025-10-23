Abusa sexualmente de su sobrina de 15 años desde hace 10 meses

Agentes del Cuerpo de Policía Bolivariana del Estado Zulia (Cpbez) detuvieron a Álvaro Parra, de 50 años, acusado de abuso sexual contra una adolescente de 15 años desde diciembre del año pasado.

La denuncia fue presentada por las autoridades del plantel educativo donde la joven cursa estudios.

Durante un taller sobre prevención de abuso sexual a menores, la víctima reveló a la psicóloga facilitadora que el esposo de su tía –su tío político– la tocaba en sus partes íntimas, le ofrecía dinero a cambio de relaciones sexuales (a lo que ella se negó) y la mantenía bajo constantes amenazas para que guardara silencio. Estos hechos ocurrían siempre en horas de la madrugada.

Tras recibir la alerta, los funcionarios del Cpbez se trasladaron a la Circunvalación N.º 2, donde capturaron al imputado.

Parra fue trasladado al Centro de Coordinación Policial Maracaibo Oeste y puesto a disposición de la Fiscalía 33.ª del Ministerio Público. La menor recibió atención médica especializada en el Hospital Materno Infantil Cuatricentenario.